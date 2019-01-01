الدوري الألماني - الدرجة الأولى

بايرن ميونيخ يقدم بافارد رسميًا

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Getty Images
بايرن ميونيخ يقدم لاعبه الجديد بافارد لوسائل الإعلام

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قدم بايرن ميونيخ اليوم رسميًا لاعبه الدولي الفرنسي بنيامين بافارد لوسائل الإعلام وجماهير الفريق.

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وكان بايرن ميونيخ قد أعلن تعاقده رسميًا مع بافارد قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية بعد توصله لاتفاق مع شتوتجارت.

وخلال المؤتمر الخاص بتقديمه، قال بنيامين بافارد إنه متحمس بشكل كبير لبدء رحلته مع الفريق البافاري.

وأضاف: "لقد حلمت كثيرًا بارتداء هذا القميص، لعبت هنا في ألمانيا وواجهت بايرن كثيرًا وأعلم جيدًا قيمة هذا النادي"

وتابع: سيكون هدفي إثبات نفسي سريعًا وأن أكون على قدر ثقة الإدارة والجماهير هنا، لقد استقبلوني بشكل رائع.

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يذكر أن بافارد كان قد تألق مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2018، النسخة التي توج بها الديوك على حساب كرواتيا في المباراة النهائية.

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