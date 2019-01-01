بايرن ميونيخ يفتتح الدوري الألماني بتعادل مُحبط مع هيرتا برلين

البافاري كان على وشك الخسارة لولا روبرت ليفاندوفيسكي

اكتفى بايرن ميونيخ بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعته بضيفه هيرتا برلين، بالجولة الأولى من الدوري الألماني.

المدرب نيكو كوفاتش لعب المباراة بالعناصر الأساسية، حيث شارك مانويل نوير، ومن أمامه رباعي دفاعي ديفيد ألابا، نيكولاس زوله، بنيامين بافارد وجوشوا كيميتش.

وبخط الوسط ظهر العائد من الإصابة كورينتين توليسو بجوار تياجو ألكانتارا وتوماس مولر، وبالهجوم كينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفيسكي وسيرجي جنابري.

وعلى دكة البدلاء تواجدت بعض الأسماء الكبيرة مثل جيروم بواتنج ولوكاس هيرنانديز، بينما خرج الوافد الجديد إيفان بيريشيتش من القائمة بالكامل.

البداية كانت متوقعة بهدف من ليفاندوفيسكي بالدقيقة 24، ليصبح أول لاعب يسجل في الجولة الأولى من الدوري الألماني بخمس نسخ متتالية.

الرد جاء مباغتاً من الضيوف بهدف التعادل عن طريق دودي لوكيباكيو في الدقيقة 36، ليضع أصحاب الأرض في ورطة.

3 دقائق فقط ونجح ماركو جروجيتش المُعار من ليفربول في إضافة الهدف الثاني لصالح هيرتا برلين.

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ليفاندوفيسكي عاد مرة أخرى بالشوط الثاني ليُسجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 60، ليصحح أوضاع البافاري على أرضه ووسط جماهيره، بالاستفادة من تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية لاحتساب الركلة.

بايرن سيطر بشكل كبير على الشوط الثاني، وكان على وشك التسجيل من فرصة سانحة لتوليسو داخل منطقة الجزاء، لكن الفرنسي أضاعها بغرابة.

التعادل يضع بايرن بصدارة الدوري الألماني مؤقتاً، في انتظار باقي مباريات الجولة الأولى من المسابقة.