بايرن ميونيخ يعلن نجاح جراحة لوكاس هيرنانديز

اللاعب سيغيب لنهاية العام..

أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن نجاح الجراحة التي خضع لها مدافعه الفرنسي لوكاس هيرنانديز اليوم –الخميس- في كاحله الأيمن.

جاء ذلك عقب معاناته من تمزق بالكاحل في فوز فريقه 3-2 على أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأبرز بيان بايرن الرسمي نجاح التدخل الجراحي للطبيب جوهانيس جابيل، في وقت يعاني به البافاري من أزمة أخرى بالدفاع.

الأزمة هي إصابة نيكلاس زوله مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي، ويعتبر موسمه منتهياً في الوقت الراهن.

يذكر أن لوكاس الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، سيغيب لنهاية العام الجاري 2019.