بايرن ميونيخ يطمئن الجماهير بشأن إصابة كومان

اللاعب قد يلحق بالسوبر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن بايرن ميونيخ الألماني نجاة لاعبه كينجسلي كومان من إصابة خطيرة أثارت الذعر بين جماهير النادي.

وأكد بيان بايرن أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب ضد توتنهام هوتسبر في نهائي كأس اودي كانت طفيفة.

الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الركبة، وبذلك يمكنه العودة للتدريب غداً، بل ومن الممكن أن يشارك في كأس السوبر الألماني ضد بوروسيا دورتموند يوم السبت.

وكان اللاعب الذي حل بديلاً بين الشوطين، قد اضطر للخروج في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني لمواجهة توتنهام الودية، ليثير قلقاً واسعاً في صفوف المعسكر البافاري.

ويخوض كومان -23 عاماً- موسمه الخامس كلاعب في الفريق الأول للبافاري، وذلك بعد انضمامه إليه في صيف 2015 قادماً من يوفنتوس.

يذكر أن الوقت الأصلي لنهائي كأس أودي انتهى بالتعادل 2-2 بين بايرن وتوتنهام، ليفوز الأخير بركلات الترجيح.