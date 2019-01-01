بايرن ميونيخ يرفض التعليق على اقترابه من ضم فيرنر

لايبزج منح اللاعب فرصة لتقرير مصيره حتى نهاية الموسم الحالي لتجنب خسارته بالمجان

يرفض حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، الرد على جميع التكهنات التي ربطته بالتعاقد مع تيمو فيرنر.

المهاجم الألماني ينتهي عقده مع لايبزج في صيف 2020، دون التوصل لأي اتفاق حول التوقيع على عقد جديد.

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بايرن يُقال أنه النادي الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع فيرنر، ضمن خطواته لإعادة بناء الفريق للمستقبل.

حميديتش سؤل عن إمكانية ضم فيرنر ورد قائلاً:"توقفوا عن هذه الأسئلة".

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وجاء ذلك أيضاً ضمن بعض الاستفسارات من الصحفيين، حول التعاقد مع لاعب آخر وهو كاي هافيرتز صانع ألعاب بايرليفركوزن.

ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن لايبزج لم تصله أي عروض لفيرنر، ويواصل محاولاته لإقناعه بالتجديد.

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ومن لايبزج فرصة للاعب من أجل تقرير مصيره حتى نهاية الموسم، لتجنب خسارته بالمجان الموسم القادم.

يذكر أن بايرن تعاقد مؤخراً مع بنجامين بافارد مدافع شتوتجارت، كما اقترب من فرنسي آخر وهو لوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد.