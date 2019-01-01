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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

بايرن ميونخ يرغب في ضم سانيه

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Getty/Goal
النادي الألماني يأمل في إعادة نجم السيتي إلى ألمانيا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يرغب نادي بايرن ميونيخ الألماني في تدعيم صفوفه في الصيف المقبل وبالأخص في مركز الجناح الأيمن والأيسر بعد رحيل كلًا من فرانك ريبيري وأرين روبين عن صفوف النادي البافاري.

وتتجه انظار العملاق البافاري نحو ليروي سانيه صاحب الـ 23 عامًا، جناح نادي مانشستر سيتي الذي يعيش فترة غير جيدة مع النادي الإنجليزي بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية هذا الموسم مع المدرب بيب جوارديولا.

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وحسب صحيفة "ديلي ريكورد" فإن نادي مانشستر سيتي لايريد التفريط في أي من نجومه هذا الموسم ولكن اللاعب يرغب في الرحيل بسبب مشاكله مع جوارديولا.

وقد يضطر نادي بايرن ميونيخ لكسر رقمه القياسي مرة أخرى في قيمة التعاقدات بعض ضم لوكاس هيرنانديز بقيمة 80 مليون يورو حيث أن قيمة سانيه قد تتخطى الـ 100 مليون يورو في ظل الأسعار الموجودة في السوق حاليًا.

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