بايرن ميونيخ يتوج ببطولة تيليكوم الودية

البافاري يتوج ببطولة تيليكوم أرينا الودية

فيسبوك تويتر محمد عماد

توج فريق بايرن ميونيخ ببطولة كأس تيلكوم الودية التي تقام بين أربعة فرق ألمانية قبل العودة من العطلة الشتوية للدوري الألماني.

البطولة التي تقام بين أربعة فرق ألمانية تُلعب مبارياتها بشوطٍ واحد، وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي والثالث والرابع في نفس اليوم.

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واضطر بايرن ميونيخ للعب ركلات الترجيح أمام دوسلدروف في نصف النهائي، وذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، ليفوز البافاري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

في النهائي لعب بايرن ميونيخ أمام بروسيا مونشنجلادباخ، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي أيضًا، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

مثل ما حدث في قبل النهائي، ابتسمت ركلات الترجيح للبافاري، الذي فاز برباعية مقابل هدفين.

يذكر أن هذه البطولة الودية تقام في ألمانيا بشكل سنوي، منذ نسختها الأولى عام 2009، ويعد بايرن ميونيخ هو أكثر الفرق المتوجة بها.