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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

بايرن ميونيخ يتمسك بالإبقاء على خاميس رودريجيز

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البافاري يرفض التفريط في لاعبه خاميس رودريجيز في ميركاتو الشتاء

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

رفض نادي بايرن ميونيخ الألماني التفريط في لاعبه خاميس رودريجيز في فترة الانتقالات الشتوية رغم العروض التي تلقاها من فريقي نابولي وآرسنال وفقًا لما ورد في شبكة إي.إس.بي.إن.

اللاعب الدولي الكولومبي الذي يلعب لصالح بايرن ميونيخ لمدة عامين على سبيل الإعارة من فريق ريال مدريد، يتبقى له ستة أشهر فقط في قلعة أليانز أرينا، ومع ذلك تمسك الفريق الألماني بخدماته.

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على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لا يشارك في التشكيلة الأساسية للفريق بانتظام منذ وصول المدرب نيكو كوفاتش، إلا أن إدارة الفريق الألماني رفضت التفريط في خدماته.

ومن المتوقع أن يمدد بايرن ميونيخ فترة تعاقده مع خاميس  رودريجيز لموسم إضافي على سبيل الإعارة، حيث ينص العقد الموقع بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ  على إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي أو تمديد الإعارة لموسم ثالث.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي، كان قد أراد ضم رودريجيز الذي سبق له تدريبه في ريال مدريد.

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