بايرن يقترب من حارس شالكه

ويخطط للحفاظ على نوير

أوضحت تقارير إعلامية ألمانية أن بايرن ميونخ يقترب من إتمام التعاقد مع أليكساندر نوبل، حارس شالكه، في الفترة المقبلة.

ورفض نوبل في أكثر من مناسبة التعليق على إمكانية انتقاله لصفوف الفريق البافاري وترك الرويال بلوز في الصيف المقبل.

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وأفادت "بيلد" أن عقد نوبل ينتهي في يونيو المقبل ولن يتم تجديده، وأن بايرن عازم على حسم الصفقة قبل انتهاء الموسم.

وأكد التقرير أن انضمام نوبل لن يؤثر على مفاوضات تجديد عقد مانويل نوير، قائد وحارس الفريق الحالي، حتى 2021.

وأشارت الصحيفة أن نوير سيبقى الحارس الأساسي حتى انتهاء عقده، وبعدها سيُمنح نوبل فرصته لحماية عرين بايرن ميونخ.

وفاز بايرن ميونخ بقيادة نوير مساء الثلاثاء على أوليمبياكوس بنتيجة 3-2 ضمن دوري أبطال أوروبا.