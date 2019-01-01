رئيس نابولي يؤكد اهتمامه بضم نيكولاس بيبي

خطة بديلة في حالة الفشل بالتعاقد مع خاميس رودريجيز

كشف أوريلو دي لاورينتس رئيس نابولي، عن محاولاته للتعاقد مع نيكولاس بيبي جناح ليل الفرنسي هذا الصيف.

نابولي يحاول بشتى الطرق للتعاقد مع خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد، لكنه يواجه صعوبات كبيرة في الصفقة.

وهو ما دفع النادي الإيطالي أبرزها بيبي، وسط منافسة شرسة من بعض الأندية الأوروبية كبايرن ميونيخ وأرسنال وليفربول وباريس سان جيرمان.

دي لاورينتس قال في تصريحات صحفية:"ما لا أفهمه لماذا يمكن لبايرن بكل ما يمتلكه من إمكانية أن يكتفي باستعارة خاميس ونحن لا؟".

وأضاف:"لا يمكن لأحد رفض قدوم رودريجيز على سبيل الإعارة، لأن ذلك سيمنحنا فرصة إضافة لاعب هجومي آخر يمكنه تسجيل 30 هدف مع ميليك".

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وعن خطوته بحالة الفشل في ضم النجم الكولومبي:"ربما نتجه للاعب آخر مثل نيكولاس بيبي، لأنه يسجل المزيد من الأهداف أكثر من هيرفينج لوزانو".

الرقم الذي سيتم تسجيله في تاريخ اللُعبة إلى الأبد⚽️



العظيم يوهان كرويف 14 💫 pic.twitter.com/eSi4CdhpWn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

يذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت اقتراب رودريجيز من الانضمام لأتلتيكو مدريد بدلاً من نابولي، في صفقة تبلغ قيمتها 50 مليون يورو.