الانتقالات

رئيس نابولي يؤكد اهتمامه بضم نيكولاس بيبي

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خطة بديلة في حالة الفشل بالتعاقد مع خاميس رودريجيز
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف أوريلو دي لاورينتس رئيس نابولي، عن محاولاته للتعاقد مع نيكولاس بيبي جناح ليل الفرنسي هذا الصيف.

نابولي يحاول بشتى الطرق للتعاقد مع خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد، لكنه يواجه صعوبات كبيرة في الصفقة.

وهو ما دفع النادي الإيطالي أبرزها بيبي، وسط منافسة شرسة من بعض الأندية الأوروبية كبايرن ميونيخ وأرسنال وليفربول وباريس سان جيرمان.

دي لاورينتس قال في تصريحات صحفية:"ما لا أفهمه لماذا يمكن لبايرن بكل ما يمتلكه من إمكانية أن يكتفي باستعارة خاميس ونحن لا؟".

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وأضاف:"لا يمكن لأحد رفض قدوم رودريجيز على سبيل الإعارة، لأن ذلك سيمنحنا فرصة إضافة لاعب هجومي آخر يمكنه تسجيل 30 هدف مع ميليك".

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وعن خطوته بحالة الفشل في ضم النجم الكولومبي:"ربما نتجه للاعب آخر مثل نيكولاس بيبي، لأنه يسجل المزيد من الأهداف أكثر من هيرفينج لوزانو".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت اقتراب رودريجيز من الانضمام لأتلتيكو مدريد بدلاً من نابولي، في صفقة تبلغ قيمتها 50 مليون يورو.

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