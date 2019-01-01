روبرت ليفاندوفيسكي - الهداف الأفضل للجولات الافتتاحية بالدوري الألماني

رقم قياسي جديد للمهاجم البولندي مع بايرن ميونيخ

واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، تحطيمه للأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ في بطولة الدوري الألماني.

ليفاندوفيسكي نجح في افتتاح التسجيل لبايرن أمام هيرتابرلين، في إطار الجولة الأولى من عمر البوندسليجا.

ويعتبر بذلك نجم البافاري هو أول لاعب يسجل في الجولة الافتتاحية بآخر خمس نسخ من البطولة.

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Robert Lewandowski becomes the first player to score in 5️⃣ consecutive season openers 🖐️ pic.twitter.com/WtnxM2OFDy — English (@Bundesliga_EN) August 16, 2019

وأحرز ليفاندوفيسكي في شباك هامبورج بالجولة الأولى لموسم 2015/2016، وأمام فيردربريمن بالموسم التالي ثم أمام بايرليفركوزن بالنسخة اللاحقة.

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وفي موسم 2018/2019 نجح ليفا في هز شباك هوفنهايم، وصولاً للجولة الحالية أمام هيرتابرلين ليواصل رقمه المبهر.

يذكر أن صاحب الـ30 عاماً تمكن بهذا الهدف من الوصول للرقم 193 في 245 مباراة لعبها مع بايرن بجميع البطولات.