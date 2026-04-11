بايرن ميونيخ المتفوق يحطم رقماً قياسياً رائعاً في الدوري الألماني

لم يجد بايرن ميونيخ أي صعوبة في التغلب على سانت باولي، الفريق المهدد بالهبوط، يوم السبت. فاز فريق فينسنت كومباني في هامبورغ بنتيجة 0-5، ليرفع بايرن رصيده الإجمالي لهذا الموسم إلى 105 أهداف. وبذلك حطم البطل المرتقب الرقم القياسي، حيث لم يسبق لأي فريق في الدوري الألماني أن سجل أكثر من 101 هدف قبل يوم السبت. ومع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم، يبلغ فارق النقاط عن أقرب منافس له، بوروسيا دورتموند، 12 نقطة.

بدأ بايرن المباراة بشكل رائع في هامبورغ، حيث تقدم في الدقيقة التاسعة. أرسل كونراد لايمر ركلة ركنية مثالية أمام المرمى، حيث ظهر موسيالا بعد حركة رائعة ووضعها في الشباك بضربة رأس قوية: 0-1.

بهدف الاستعداد لمباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا، تم إراحة هاري كين، مما يعني أن نيكولاس جاكسون حصل على فرصة لإثبات نفسه منذ بداية المباراة. وكاد السنغالي أن يضاعف النتيجة إلى 0-2 بعد الهدف الأول بوقت قصير، لكن تسديدته من زاوية صعبة ارتطمت بالعارضة.

لم يكن لسان بولاي دور يذكر، ونجا عدة مرات من النتيجة 0-3، مثلما أخطأ مايكل أوليسي التسديد من موقع واعد، وسدد موسيالا الكرة من مسافة قريبة لتصطدم بالقائم.

في الشوط الثاني، سجل بايرن ثلاثة أهداف في غضون حوالي ثلاثة عشر دقيقة. أولاً، جاء دور ليون جوريتزكا، الذي سدد كرة جميلة من على القائم الثاني بضربة طائرة.

ثم حسم أوليسي المباراة نهائياً. الفرنسي، الذي يمر بفترة رائعة، انطلق إلى الداخل باتجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة: 0-3.

وبعد تمريرات حاسمة من موسيالا، أصبح النتيجة 0-4. فاز لاعب الوسط المهاجم في صراع فردي خارج منطقة جزاء هامبورغ بشكل مقنع، وأرسل تمريرة عميقة إلى جاكسون، الذي سجل من مسافة قريبة. وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل رافائيل جويريرو الهدف الخامس.

كما شهدت المباراة لحظة رائعة أخرى لبارا ندياي. فقد دخل اللاعب السنغالي البالغ من العمر 18 عامًا فقط كبديل، ليخوض بذلك أول مباراة له مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ. وقد تم استعارة ندياي من نادي «غامبينوس ستارز أفريكا» السنغالي حتى نهاية الموسم.