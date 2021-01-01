إصابة نجمي بايرن بكورونا وشكوك حول لحاقهما بمواجهة الأهلي أو الدحيل في مونديال الأندية

العملاق الألماني سيواجه أحد الفريقين العربيين في مونديال الأندية

أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ إصابة نجمي الفريق "ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز" بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وغيابهما عن المباراة القادمة أمام هوفنهايم.

متصدر الدوري الألماني سيستضيف هوفنهايم يوم غدٍ السبت ضمن الجولة الـ19 من البطولة، وهي المباراة قبل الأخيرة له قبل توجهه إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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فليك قال خلال المؤتمر الصحفي "للأسف تعرض ليون وخافي للإصابة بفيروس كورونا وهما حاليًا في العزل الصحي، هناك تنسيق كامل حول الوضع مع وزارة الصحة".

العملاق البافاري سيلعب ضد هرتا برلين يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الـ20 من البوندسليجا قبل السفر إلى الدوحة حيث سيخوض مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية يوم التاسع من فبراير القادم أمام الفائز من مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري.

غياب جوريتسكا ومارتينيز عن مباراتي الدوري الألماني بات مؤكدًا، وتحوم شكوك كبيرة جدًا حول قدرتهما السفر مع البايرن إلى الدوحة ومواجهة الأهلي أو الدحيل، إذ لن يكون قد مضى على إصابتهما بكوفيد 19 سوى 10 أيام.

من جانب آخر، أكد فليك غياب حارس المرمى البديل ألكساندر نوبل عن الفريق لمدة 3-4 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التدريبات مما يعني خروجه رسميًا من قائمة البايرن لكأس العالم للأندية.