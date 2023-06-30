بايرن ميونخ يوجه الشكر ويعلن رسميًا رحيل هذا الثنائي

أعلن نادي بايرن ميونخ، عن رحيل ثنائي آخر عن الفريق البافاري هذا الصيف، بعدما توج الفريق الألماني بلقب الدوري في الجولة الأخيرة.
ونجح بايرن ميونخ بتحقيق الدوري في المباراة الأخيرة من المنافسة، والتغلب على بوروسيا دورتموند، ليصل إلى اللقب الـ32.
وقام الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ عبر تويتر، بنشر تغريدة يودع فيها الثنائي جواو كانسيلو ودالي بليند.
حيث كتب: "شكر لجهودكم معنا، جواو كانسيلو ودالي بليند، نتمنى لكم التوفيق في المستقبل".
يشارك كانسيلو في 17 مباراة فقط بالدوري الألماني، سجل خلالهم هدفين وصنع آخر.
في حين ظهر الهولندي بليند، في تشكيلة البافاري بالدوري، أربع مرات فقط طوال الموسم.
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