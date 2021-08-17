بايرن ميونخ يكرم مولر بطريقته الخاصة قبل قمة السوبر أمام دورتموند

تكريم خاص للنجم الراحل عن عالمنا

لفتة رائعة قام بها فريق بايرن ميونخ الألماني، تكريمًا لأسطورة النادي جيرد مولر بعد وفاته يوم الأحد الماضي.

أسطورة الكرة الألمانية رحل عن عالمنا في 15 أغسطس الجاري عن عمر وصل إلى 75 سنة.

وقام بايرن بنعي أسطورته عبر الموقع الرسمي للنادي وقتها، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد من الفريق البافاري.

وجاء ذلك بقيام الفريق بارتداء قمصانًا عليه اسم ورقم مولر، خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي كأس السوبر الألماني.

ويعد مولر أحد أساطير بايرن والكرة الألمانية والعالمية بشكل عام، ولا يزال الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بواسطة لاعب واحد في تاريخ الدوري الألماني مسجلًا باسمه (365 هدفًا).

In Gedenken an den am Sonntag verstorbenen Gerd Müller trägt unsere Mannschaft Aufwärm-Shirts mit besonderem Aufdruck. pic.twitter.com/4XglSjAWIS — FC Bayern München (@FCBayern) August 17, 2021

بدأت مسيرة مولر الكروية في عام 1963 وانتهت في 1981، لعب خلالها مع ثلاثة أندية وهي نوردلينجن، بايرن ميونخ قبل الانتقال إلى لودردالي سترايكرز في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الاعتزال.

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حصل الألماني على لقب هداف الدوري الألماني 7 مرات، وحقق الدوري الألماني 4 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات، كأس الكؤوس الأوروبية مرة، كأس إنتر كونتيننتال مرة مع بايرن ميونخ.

أما على المستوى الدولي، فقد شارك مع ألمانيا في 62 مباراة وأحرز 68 هدفًا فاز بكأس العالم 1974 وكأس أمم أوروبا 1972.