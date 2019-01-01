بايرن ميونخ يقترب من القضاء على آمال أرسنال في ضم نجم ليل

تقارير صحفية فرنسية تؤكد أن بايرن ميونخ الألماني يسعى لحسم ضم اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي من فريق ليل الفرنسي ليسبق كل من أرسنال ومانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة جادة من قبل نادي بايرن ميونخ في الحصول على خدمات اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو 10 سبورت" والتي أكدت أن النادي الألماني مستعد لتلبية طلبات فريق ليل المادية من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

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وذكرت الصحيفة أن الفريق يريد أن يضم اللاعب لصفوفه في الصيف المقبل دون أن ينتظر لما هو بعد ذلك عكس رغبة العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن اللاعب يعد هدفًا لفريق مانشستر يونايتد وأرسنال، إلا أن رئيس النادي الفرنسي قد أخبرهم أنه لن يبيعه لهم بأقل من 80 مليون يورو.

وقال رئيس النادي الفرنسي أنه لا يمانع رحيل اللاعب عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، لكنه أكد أنه سيبقي عليه حال لم يحصل على عرض مناسب.

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جدير بالذكر أن بيبي صاحب الـ 23 عامًا سجل 16 هدفًا وصنع ثمانية أهداف في 27 مباراة له بالدوري الفرنسي هذا الموسم رفقة ليل صاحب المركز الثاني.