بايرن ميونخ يُغير موقفه تجاه ليفاندوفسكي

وأخيرًا بايرن ميونخ يوافق على بيع ليفاندوفسكي إلى برشلونة!

وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" استسلم بايرن ميونخ لرغبة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

ليفاندوفسكي ينتهي عقده مع النادي الألماني في صيف 2023، لكنه يرغب في الرحيل بحثًا عن تحد جديد، بقميص برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن بطل الدوري الألماني وافق على رغبة المهاجم البولندي، بعد آخر لقاء بين اللاعب وصالح حميديتش المدير الرياضي للنادي البافاري.

اجتماع مايوركا يقرب برشلونة من ضم ليفاندوفسكي

واجتمع حسن صالح حميديتش المدير الرياضي، وأوليفر كان المدير العام للبايرن مع ليفاندوفسكي وبيني زهافي وكيل أعماله في مدينة مايوركا الإسبانية، وأكد لهم اللاعب أنه لن يغير رأيه في الرحيل، ورفض النادي فكرة رحيله لكن الأمور تغيرت في الجانب الألماني الآن، وقرروا فتح باب التفاوض مع برشلونة.

برشلونة يراهن على رغبة اللاعب وتمرده على النادي البافاري برفض حضور الفترة التحضرية مع الفريق والتى تبدأ يوم 12 يوليو.

بايرن ميونخ حدد سعر بيع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، حيث وضع النادي البافاري مبلغ 60 مليون يورو كسعر مبدئي لاتمام الصفقة مع الجانب الكتالوني.

عرض برشلونة 40 مليون يورو بواقع 35 مليون صافي و5 ملايين في صورة مكأفات بينما يطمح بايرن في الحصول على 60 مليون يورو.

ويأمل برشلونة في مساهمة ضغط ليفاندوفسكي على ناديه بالإضافة إلى انتعاش خزينة النادي بالأموال جراء الروافع الإقتصادية لحسم الصفقة خلال الأسبوع القادم.

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