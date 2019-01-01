بايرن ميونخ يعلن جاهزية كومان لمواجهة ليفربول

كومان أصيب في مواجهة أوجسبورج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن بايرن ميونخ جاهزية جناحه كينجسلي كومان لخوض مباراة ليفربول في دوري الأبطال رغم إصابته أمام أوجسبورج.

وخرج الفرنسي مصاباً بعد تسجيله الهدفين الأول والثاني لبايرن في الانتصار الصعب مساء الجمعة على مضيفه في البوندسليجا.

وقال بايرن في بياناً رسمياً إن بعد الفحوصات الطبية من قبل الجهاز المختص تم التوصل لسلامة اللاعب وأنه متاحاً لمباراة ليفربول.

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وعانى كومان من الإصابات طوال مشواره مع البافاري، وتعافى لتوه من إصابة أبعدته منذ بداية الموسم بعد إصابته أمام هوفنهايم في أولى لقاءات البوندسليجا.

ويستضيف بايرن ميونخ ليفربول على ملعب "أليانز" ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.