بايرن ميونخ يصارع على نجم كييفو الشاب وشقيقة الأصغر يعيق الصفقة

تقارير صحفية تؤكد على اهتمام فريق بايرن ميونخ بالحصول على خدمات اللاعب إيمانويل فيناتو نجم فريق كييفو الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اهتمام فريق بايرن ميونخ بالحصول على خدمات اللاعب الشاب إيمانويل فيناتو لاعب كييفو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب دخل ضمن اهتمامات الفريق البافاري في الأسابيع الماضية.

وذكرت الشبكة أن بايرن ميونخ قد قام باتخاذ أول خطوة رسمية من أجل الحصول على خدمات اللاعب بالفعل وتقدم بعرض لنادي كيفو.

ويلعب النجم الشاب صاحب الجنسية الإيطالية البرازيلية المزدوجة لكل من منتخبي إيطاليا والبرازيل وسيكمل الـ ١٩ من عمر خلال أسابيع.

ويواجه بايرن ميونخ مشكلة كبيرة في عرضه، حيث لا يتضمن فكرة ضم شقيقه الأصغر الذي يلعب لفريق الشباب في الوقت الحالي ويدعى صامويل.

جدير بالذكر أن كل من لاتسيو وسامبدوريا وميلان يعدوا من الفرق التي أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدمات الثنائي معًا خلال الفترة الماضية.