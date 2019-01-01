بايرن ميونخ يصارع أرسنال وإنتر على موهبة وسط ملعب المجر

فريق بايرن ميونخ الألماني يسعى لخطف اللاعب المجري دومينيك سزوبوسزلاي نجم وسط ملعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي من الثنائي أرسنال وإنتر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود اهتمام كبير من قبل فريق بايرن ميونخ بالحصول على خدمات اللاعب المجري دومينيك سزوبوسزلاي من صفوف ريد بول سالزبورج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو" والتي أكدت أن اللاعب أصبح ضمن اهتمامات إدارة بايرن ميونخ التي نشطت بشكل كبير في سوق الانتقالات مؤخرًا.

وذكرت الصحيفة أن صاحب الـ 18 مطلوب في عدة أماكن أخرى أبرزها فريق أتالانتا الذي أصبح مهتمًا للغاية بالحصول على خدمات النجم الشاب.

كرة ساري فاشلة "ولا يوم من أيامك يا مورينيو" - ردود أفعال هزيمة تشليسي من مانشستر سيتي

وأكدت أن أتالانتا وبايرن ميونخ ليسا وحدهما في مفاوضات نجم وسط ملعب الفريق النمساوي، حيث يوجد أيضًا كل من إنتر الإيطالي وأرسنال الإنجليزي.

ويملك اللاعب مستقبل باهر للغاية حيث مثل الفئات السنية في منتخب المجر خلال 29 مباراة بالفترة الماضية وتلقى استدعاء للمنتخب الأول دون أي مشاركات بعد.

مقارنة | صلاح أم أجويرو، من المهاجم الأكثر تكاملاً في البريميرليج؟!

جدير بالذكر أن اللاعب لديه في الوقت الحالي عقدًا مع فريق ريد بول سالزبورج لن ينتهي سوى بنهاية موسم 2020-2021، أي أن قرار رحيله أو بقاؤه في يد النادي فقط.