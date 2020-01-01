بايرن ميونخ يستهدف ضم أشرف حكيمي

نادي بايرن ميونخ يريد ضم النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي بايرن ميونخ في الحصول على خدمات اللاعب أشرف حكيمي نجم فريق ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي البافاري يسعى لضم اللاعب لصفوفه في الموسم المقبل بشكل مباشر من ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ لن يكون الفريق الوحيد الذي يسعى لضم اللاعب لصفوفه، حيث يسعى بوروسيا دورتموند أيضًا للحفاظ عليه معهم.

المزيد من الفرق

دمار ريال مدريد ونهائي المليار الإيطالي .. عناوين الصحف 16 يونيو

كما كشفت الصحيفة عن وجود رغبة من مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر الإيطالي وعدة أندية أخرى في الظفر بخدمات اللاعب بأقرب وقت ممكن.

ويسعى بايرن ميونخ لاستغلال حالة الاستقرار الكبيرة في تشكيل ريال مدريد الدفاعي، حيث سيرفض اللاعب فكرة العودة ليكون بديل لدانييل كارفاخال.

ويقيم نادي ريال مدريد اللاعب بحوالي 60 مليون يورو، قد تكون قابلة للزيادة، بالأخص أن عقده مع الفريق لا ينتهي قبل 2023.

جدير بالذكر أن حكيمي كان قد شارك في 43 مباراة رفقة بوروسيا دورتموند هذا الموسم، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع عشرة في كل البطولات.