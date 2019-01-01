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بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع زانيولو

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Getty Images
النجم الإيطالي الشاب محط أنظار العديد من الأندية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية ألمانية عن أن الصفقة الكبرى المحتملة لبايرن ميونخ الصيف المقبل قد تكون نجم روما الشاب نيكولو زانيولو.

وكان رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس قد ألمح في تصريحات إعلامية أن بايرن ميونخ سيقوم بتجديد دماء الفريق بصفقات ضخمة وشابة للموسم القادم.

وأفادت "بيلد" أن بايرن يتابع عن كثب زانيولو، خصوصاً بعد الأحاديث عن إمكانية عدم تجديد عقده مع فريقه ورحيله عن روما بعد موسم وحيد.

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وأشارت الصحيفة واسعة الصيت أن بايرن على استعداد لعرض 50 مليون يورو لإقناع روما ببيع نجمها الشاب.

كما كشف التقرير أن زانيولو شخصياً يرى أن انتقاله لألمانيا هو الحل الأنسب له من أجل التطور على أعلى المستويات الدولية، على حد تعبير الصحيفة.

وكان روما قد ضم زانيولو من إنتر الصيف الماضي ضمن صفقة انتقال رادجا ناينجولان إلى صفوف النيراتزوري.

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