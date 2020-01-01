بايرن ميونخ يزيد آمال ليفربول في التوقيع مع تياجو ألكانتار

نادي بايرن ميونخ يزيد من آمال فريق ليفربول في التوقيع مع لاعبه الإسباني تياجو ألكانتار.

منح كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ نظيره ليفربول المزيد من الأمل في ضم اللاعب تياجو ألكانتار.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رومينيجه لصالح صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن اللاعب يسعى لتجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وقال رومينيجه: "فيما يخص تياجو ألكانتار، فالكل يعلم أنه أخبارنا برغبته في تجربة بعض الأمور الجديدة في الفترة المقبلة".

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ولا يعد ذلك هو التصريح الأول من رومينيجه في ذلك الصدد، حيث أكد في تصريحات سابقة في يوليو الماضي أن اللاعب يرغب في الرحيل.

كذلك صرح هانز فليك المدير الفني للفريق أن اللاعب يريد أن يخوض تجربة في الدوري الإنجليزي، وقال: "لو أراد اللعب هناك فأنا متفهم تمامًا لرغبته".

وأضاف: "سيكون ذلك سيئًا بالنسبة لنا في بايرن ميونخ، فهو لاعب يمنحنا الإضافة في المباريات، وله أهمية كبيرة بيننا".

جدير بالذكر أن اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، وسيكون حرًا في الرحيل بذلك الوقت لو لم يجدد لبايرن ميونخ.