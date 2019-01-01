بايرن ميونخ يرفض استرجاع ماندجوكيتش من يوفنتوس

محاولات البيانكونيري للتخلص من ماندجوكيتش تتجه للفشل

رفض نادي بايرن ميونخ الألماني استعادة الكرواتي ماريو ماندجوكيتش من صفوف يوفنتوس خلال الصيف الجاري.

ماندجوكيتش جدد عقده حتى 2021 مع يوفنتوس، إلا أنّ ماوريسيو ساري، مدرب السيدة العجوز الجديد، رفض استمرار اللاعب.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، لا يؤيد فكرة عودة ماريو لقيادة هجوم البافاري رغم احتمالية مغادرة روبرت ليفاندوفسكي.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب الذي تألق مع بطل البوندسليجا بين 2012 و2014 يفضل ترك يوفنتوس والعودة لناديه السابق رغم تلقيه عرضًا من بروسيا دورتموند الألماني.

جدير بالذكر أنّ جونزالو هيجواين عاد إلى بطل الدوري الإيطالي وقد يزامل كريستيانو رونالدو في هجوم يوفنتوس الموسم المقبل.

ساري تولى تدريب يوفنتوس خلف ماسيلميانو أليجري، وقد يٌعلن النادي الإيطالي عن التعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس مساء اليوم، الثلاثاء، ليكون أغلى مدافع في تاريخ الكالتشيو.