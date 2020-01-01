بايرن ميونخ يخطط لخطف حكيمي من بوروسيا دورتموند

هل نرى حكيمي في صفوف البافاري؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي بايرن ميونخ أبدى اهتمامه بخدمات المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد الذي يلعب حاليًا لصفوف بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

ويقدم حكيمي، مستويات رائعة مع دورتموند هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وصنع مثلها خلال 26 مباراة لعبها مع أسود الفيستيفال هذا الموسم في مختلف المسابقات، كما أنه هداف البي فاو بي بدوري الأبطال برصيد 4 أهداف.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يبدو أن تألق حكيمي تجاوز المسؤولين في ريال مدريد، ليلفت اهتمام بايرن ميونخ أيضًا الذي سأل إدارة النادي الملكي عن مستقبل اللاعب".

وأضافت الصحيفة: "بايرن ميونخ مستعد للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، الذي يتمتع بمرونة تكتيكية عالية، إذ يمكنه اللعب في جميع المراكز الدفاعية وكجناح وكلاعب وسط أيضًا".

ولعب حكيمي كظهير أيسر مع دورتموند في بعض الأحيان، كما سبق وأن لعب في المركز ذاته مع المنتخب المغربي في مونديال روسيا.

ووفقًا للصحيفة، فإن ريال مدريد واللاعب لم يتخذا قرارًا نهائيًا بشأن ما سيحدث في 30 يونيو المقبل، عندما تنتهي إعارته لدورتموند الذي لا يملك أحقية الشراء.

ويملك ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن الثنائي داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا، وبالتالي ستكون مشاركة حكيمي مع الفريق الملكي موضع شك.

وأتمت: "بغض النظر عن أي قرار سيت اتخاذه، فإن أي قرار يجب أن يمر باتفاق ريال مدريد واللاعب".