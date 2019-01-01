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بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يخطط لتمديد عقد ليفاندوفسكي

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رغم اقتراب فيرنر من الفريق البافاري ولكن ليفاندوفسكي مستمر
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي بايرن ميونخ الألماني لمنح روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، عقدّا جديدًا لضمان استمراره في الفريق رغم أنّ عقده الحالي ينتهي في 2021.

بايرن ميونخ يخطط لثورة في الصيف المقبل بعد التعاقد مع بنجامين بافارد وقد يجلب تيمو فيرنر من لايبزيج الألماني.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّه على الرغم من اقتراب البافاري من إتمام صفقة فيرنر إلا أنّ يتطلع لمنح ليفاندوفسكي عقدًا طويل الأمد لضمان اعتزاله في ميونخ.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق اتفاق البافاري التعاقد مع فيرنر ولكن المدير الرياضي لنادي لايبزي، رالف رانجنيك، نفى هذا الأمر مشيرًا إلى ارتباط اللاعب بعقد ينتهي في 2020.

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ويحاول بايرن ميونخ التعاقد مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد ودفع الشرط الجزائي.

وكان البافاري في مفاوضات متقدمة مع تشيلسي لأجل التعاقد مع أودوي هودسون في يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

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