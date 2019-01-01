بايرن ميونخ يخطط لتمديد عقد ليفاندوفسكي

رغم اقتراب فيرنر من الفريق البافاري ولكن ليفاندوفسكي مستمر

يخطط نادي بايرن ميونخ الألماني لمنح روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، عقدّا جديدًا لضمان استمراره في الفريق رغم أنّ عقده الحالي ينتهي في 2021.

بايرن ميونخ يخطط لثورة في الصيف المقبل بعد التعاقد مع بنجامين بافارد وقد يجلب تيمو فيرنر من لايبزيج الألماني.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّه على الرغم من اقتراب البافاري من إتمام صفقة فيرنر إلا أنّ يتطلع لمنح ليفاندوفسكي عقدًا طويل الأمد لضمان اعتزاله في ميونخ.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق اتفاق البافاري التعاقد مع فيرنر ولكن المدير الرياضي لنادي لايبزي، رالف رانجنيك، نفى هذا الأمر مشيرًا إلى ارتباط اللاعب بعقد ينتهي في 2020.

هل صلاح سبب ضياع الصدّارة على ليفربول؟ 🤔 وسقوط الريال "الكلاسيكو" أمام برشلونة لم يأت من فراغ،

بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 5, 2019

ويحاول بايرن ميونخ التعاقد مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد ودفع الشرط الجزائي.

وكان البافاري في مفاوضات متقدمة مع تشيلسي لأجل التعاقد مع أودوي هودسون في يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم.