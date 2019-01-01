بايرن ميونخ يحقق السجل الأفضل في تاريخ مجموعات دوري الأبطال

بايرن ميونخ أفضل متأهل من دور المجموعات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

استمر نادي بايرن ميونخ الألماني في تدوين رقم قياسي جديد بعدما حقق أفضل سجل في تاريخ دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا..

وخسر وصيف دوري أبطال أوروبا من بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لهدف واحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل كومان وتوماس مولر وفيليبي كوتينيو أهداف بايرن ميونخ الثلاثة ليقودوا الفريق البافاري إلى الفوز السادس تواليًا في مجموعات دوري الأبطال.

وبهذا الرقم، أصبح بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ المسابقة الأوروبية الأغلى يحقق 18 نقطة في دوري المجموعات وفي نفس الوقت يسجل أكثر من 19 هدفًا.

وساعدت مواجهة الذهاب أمام توتنهام بايرن ميونخ على رفع غلته من الأهداف حيث فاز فيها بسبعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب السبيرز الجديد.

وتواصلت النتائج الإيجابية أوروبيًا للمدرب المؤقت فليك، الرجل الذي يتعثر في البوندسليجا ولكنه لا يعرف إلا الفوز في دوري الأبطال.

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يذكر أن الفريق البافاري قد ودع المسابقة في النسخة الماضية من دور الستة عشر حين خسر أمام حامل اللقب ليفربول بثلاثة أهداف لهدف واحد في مجموع اللقائين.