بايرن ميونخ يجتمع برايولا من أجل خطف هدف برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع ظهير فريق أياكس الأيمن نصير مزراوي.

وكان اللاعب قد ارتبط اسمه في الفترة الماضية بنادي برشلونة الإسباني، لكن يبدو أنه حدد وجهته بعيدًا عن كتالونيا.

فبسحب تقرير أعدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الظهير المغربي قد قرر بالفعل الذهاب للفريق البافاري.

وينتهي عقد صاحب ال 24 عامًا مع نادي أياكس في 30 يونيو القادم، مما يجعل انتقاله حرًا لصفوف البايرن.

وأوضح التقرير أن وكيل اللاعب مينو رايولا قد اجتمع مع المسؤولين لدى النادي الألماني لبحث التفاصيل الخاصة بصفقة الانتقال.

وأن المدافع المغربي قد أعطى كلمته بالفعل لبايرن ميونيخ ليصبح تعزيزًا جديدًا اعتبارًا من 1 يوليو.

Bayern board had a direct meeting today in Monaco with Mino Raiola. Bayern are closing on both Ryan Gravenberch and Noussair Mazraoui as new signings for next season 🔴🇩🇪 #FCBayern



Final details to be discussed in the coming days but both players are really close to join Bayern. pic.twitter.com/KdbajOmXbT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2022

وأشار التقرير أيضًا لرغبة العملاق الألماني في ضم متوسط ميدان أياكس جرافينبيرش، حيث تم الحديث في نفس الاجتماع عن وضع اللاعب.

وبحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أخذ بايرن زمام المبادرة أيضًا في التعاقد مع لاعب خط الوسط الهولندي بجانب مزراوي.

ويملك الشاب البالغ من العمر 19 عامًا عقدًا مع نادي أياكس ينتهي بحلول صيف 2023.

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