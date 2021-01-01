بايرن ميونخ يتعافى من خروجه الأوروبي بانتصار صعب على فولفسبورج

موسيالا يتألق ويسجل ثنائية

نجح فريق بايرن ميونخ في التعافي من خروجه الأوروبي، بتحقيق الفوز على فولفسبورج بنتيجة 3/2 في إطار الجولة 29 من الدوري الألماني.

بايرن خرج مؤخرًا من بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في إياب دور الثمانية من البطولة.

المدرب هانز فليك قاد فريقه ضد فولفسبرج، طمحًا في التعويض، حيث لعب بمانويل نوير كحارس مرمى وأمامه بنجامين بافارد وجيروم بواتينج ولوكاس هيرنانديز وألفونسو ديفيس.

وفي الوسط ظهر دافيد ألابا مرة أخرى ويوشوا كيميش وتوماس مولر، وفي الهجوم ليروي ساني وجمال موسيالا، وتشوبو موتينج الذي لعب بدلًا من روبرت ليفاندوفسكي الغائب للإصابة.

البداية كانت بهدف للنجم الشاب موسيالا في الدقيقة 15 بمساعدة ديفيس، قبل أن يضيف موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 24 من زمن اللقاء.

فولفسبورج حاول العودة بعدها بدقائق، وتمكن فاوت فيجورست من تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 34.

موسيالا عاد من جديد ليصدم الفريق المستضيف، حيث سجل الثالث لبايرن في الدقيقة 37 من صناعة الألماني توماس مولر.

الأمور ظلت هادئة إلى حد كبير، قبل أن يحرز ماكسيميليان فيليب الثاني لفولفسبورج ببداية الشوط الثاني لتشتعل المباراة.

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أصحاب الأرض حاولوا العودة بشتى الطرق خلال الشوط الثاني، وشكلوا خطورة كبيرة على مرمى نوير، لكن الأمور مرت بسلام على الفريق البافاري.

النتيجة تضع بايرن على الصدارة بـ68 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لايبزيج الثاني، بينما يأتي فولفسبورج بالمركز الثالث بـ54 نقطة.