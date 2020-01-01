بايرن ميونخ يتخلى عن كوتينيو بسبب الإصابة

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن كوتينيو لن يستمر مع بايرن ميونخ لما تبقى من الموسم الجاري.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ لن يستفيد من وجود البرازيلي فيليبي كوتينيو فيما تبقى من موسم الدوري الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع مما يقلل من احتمالية اعتماد الفريق البافاري عليه.

وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو خضع لجراحة في الكاحل في الأيام الماضية، ولن يتمكن من التواجد مع بايرن ميونخ عند استئناف الدوري الألماني الأسبوع المقبل.

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وينتهي تعاقد بايرن ميونخ مع كوتينيو بنهاية الموسم الجاري، حيث أعاره برشلونة لمدة موسم واحد فقط، ومن المنتظر أن يعود لصفوف الفريق الكتالوني.

وأشارت تقارير صحفية عديدة أن برشلونة لا يريد اللاعب أيضًا، بالرغم من تمسك كيكي سيتين المدير الفني به وليونيل ميسي قائد الفريق أيضًا.

وكان كوتينيو قد خاض 32 مباراة رفقة بايرن ميونخ في الموسم الجاري بكل البطولات، سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع ثمانية.

جدير بالذكر أن عقد كوتينيو الثلاثي مع برشلونة وبايرن ميونخ يقضي برحيله للفريق الألماني بشكل نهائي حال دفع الأخير 120 مليون يورو.