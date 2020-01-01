بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان "يُدمران" مخططات ريال مدريد الصيفية

صفقة كبيرة تلوح في الأفق..

أفادت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في طريقهما إلى "تدمير" مخططات ريال مدريد لدعم خط الدفاع في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة بايرن تسعى للتخلص من لوكاس هيرنانديز بعد عام واحد من ضمه وسط ترقب من باريس سان جيرمان، على أن يذهب النادي الألماني بعدها للتعاقد مع دييجو كارلوس، مدافع إشبيلية.

وبالنسبة لريال مدريد، فإن الثنائي هيرنانديز وكارلوس هما المختاران لدعم مركز قلب الدفاع، ومع وجود مخططات ألمانية فرنسية تتعارض مع ذلك، ستكون مهمة إدارة فلورنتينو بيريز صعبة للغاية.

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الأزمة الاقتصادية النابعة من فيروس كورونا تجعل ريال مدريد عاجزًا عن الدخول في مزايدات بشأن أي لاعب خصوصًا مع قوة موقف بايرن وباريس الاقتصادي، ما سيدحض طموحات وخطط زيدان للموسم الجديد.

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ويُعاني ريال مدريد بوضوح من أزمة في مركز قلب الدفاع مع تقدم سيرجيو راموس في العمر وعدم وجود سوى رافاييل فاران معه، مع فشل إيدير ميليتاو في تقديم الإضافة وتواضع مردود ناتشو فيرنانديز.

لذلك فإن التعاقد مع قلب دفاع ليس برفاهية بل هو ضرورة ملحة، وبالنسبة للإدارة فإن هيرنانديز كان فرصة مميزة نظرًا لخبرته الكبيرة في الليجا مع أتلتيكو مدريد، إلى جانب تألق دييجو كارلوس الكبير مع إشبيلية في هذا الموسم.

بشكلٍ عام، تبقى مخططات بايرن وباريس حتى اللحظة مجرد شائعات غير مؤكدة، لكن في حال أن تم التأكد منها وأخذ الناديان خطوات لتنفيذها، فإن ريال مدريد حتمًا سيكون أكثر المتضررين.

الجدير بالذكر أن لوكاس هيرنانديز هو أكبر صفقة في تاريخ النادي البافاري بعدما اشتراه النادي الألماني بقيمة 80 مليون يورو، في الوقت الذي انضم فيه دييجو كارلوس إلى إشبيلية الصيف الماضي من نانت الفرنسي نظير 15 مليون يورو.



