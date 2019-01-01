هونيس: الملل قادم في البوندسليجا وهذا هو الفارق بين بايرن وقطبي ميلانو

نوفمبر سيشهد رحيل هونيس عن منصبه

تحدث رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس عن مستوى الفريق والمنافسة في البوندسليجا لهذا الموسم، ويوضح الفارق بين ناديه وعمالقة أوروبا.

بايرن ميونخ سيشهد رحيل هونيس عن منصبه رئيساً للنادي في نوفمبر الجاري بعد نهاية ولايته واتخاذه قراراً بالاعتزال.

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وقال هونيس في حوار مع "Abendzeitung": "نحن نشتكي في القمة، الفريق الأول في مجموعته بالأبطال، ويفوز في الدوري والكأس، ولم نهزم، يمكنني القول إن الملل قادم قريباً في البوندسليجا".

وأضاف: "المشكلة فيما يخص الفرق الكبرى هي التوقف الدولي، كل مرة سيتكرر الأمر وتحدث الخسائر".

وأوضح هونيس في حوار مع مجلة النادي الفارق بين ناديه وعمالقة تراجعوا في السنوات الأخيرة: "أين إنتر؟ أين ميلان؟ أين فالنسيا الذي كان كبيراً؟ وحتى أين الفريق الذي أراه المثل الأعلى مانشستر يونايتد؟".

وأردف: "هذا التراجع مؤشر أن كرة القدم ليست فقط أموالاً، النادي يجب أن يتملك القلب والروح وكيفية التعامل مع الأمور، ويمتلك قيماً معينة".

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ويلعب بايرن مساء السبت أمام إينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الدوري الألماني.