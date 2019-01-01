نوير يثير الغموض حول مصيره الدولي

الألماني المخضرم قد لا يستمر مع المانشافت لما بعد اليورو

أكد الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، أنه لم يتخذ قراره النهائي بخصوص الاعتزال الدولي مع المانشافت.

العديد من التكهنات أثيرت حول حارس بايرن ميونخ، وإمكانية استمراره مع ألمانيا بعد يورو 2020.

صاحب الـ33 سنة قال في تصريحات صحفية:"لم أحدد موعداً حتى الآن لحسم مصيري ويجب أن يحدث شيء ما لاعتزالي".

وأضاف:"أعلم أنني في الربع الأخير من مسيرتي، لكني أريد اللعب ما دمت في حاجة للاستمتاع بكرة القدم".

وتابع:"هناك العديد من المعايير الفنية والبدنية التي ستساعدني على اتخاذ القرار في وقت لاحق".

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وأبقى الحارس المخضرم الأمور معلقة بشأن استمراره مع منتخب ألمانيا في كأس العالم قطر 2022، مشيراً لغموض الوضع بصورة كبيرة.

يذكر أن نوير دخل في خلافات شديدة مع زميله أندري تير شتيجن حارس برشلونة في الفترة الأخيرة، حول أحقية أي منهما لحراسة عرين ألمانيا.