ليفاندوفيسكي يكرر إنجاز ماكاي وأوباميانج بالتسجيل في أوجسبورج

المهاجم البولندي لا يتوقف عن التسجيل

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

نجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، في معادلة أحد الأرقام الخاصة بالجابوني بيير إيمريك أوباميانج، بالتسجيل في أوجسبورج بالدوري الألماني.

ليفاندوفيسكي عادل النتيجة لبايرن ميونخ أمام مضيفه في الدقيقة الرابعة عشر، لتصبح النتيجة 1/1 بالمباراة المقامة بينهما بالجولة الثامنة من البوندسليجا.

الهدف جعل البولندي يسجل في أول 8 مباريات لهم بالموسم بقميص بايرن، مواصلاً سجله المبهر مع الفريق البافاري.

ويتساوى بذلك مع إنجاز أوباميانج الذي نجح في تحقيقه مع بوروسيا دورتموند في موسم 2015/2016.

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ويعتبر أيضاً هو أول لاعب يسجل في 8 مباريات متتالية بافتتاح الموسم مع بايرن، منذ الهولندي روي ماكاي في إبريل 2005.

ويطمح بايرن في تحقيق الفوز على حساب أوجسبورج، من أجل انتزاع صدارة البوندسليجا، حيث يفصله نقطتين فقط عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر قبل بداية الجولة.