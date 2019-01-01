لوكاس هيرنانديز يوافق على الانضمام لبايرن ميونخ

لوكاس يوافق على عرض بايرن ميونخ ويستعد للرحيل عن أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية اتفاق بايرن ميونخ مع لوكاس هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد، على الانضمام لبطل الدوري الألماني بنهاية الموسم الجاري.

أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، سبق وأكد إمكانية دفع الشرط الجزائي في عقد لوكاس والتعاقد معه.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إنّ بايرن ميونخ اعتمد على وكيل الأعمال، جيوفاني برانيتشيني، في إتمام الصفقة، وهو ذات الوكيل الذي جلب بيب جوارديولا وخاميس رودريجيز.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بطل كأس العالم 2018 مستعد للانضمام لبايرن ميونخ واللعب بجوار مواطنه، بينجامين بافارد، في الموسم المقبل.

لقطات سريعة من مباراة الذهاب 🔙



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جدير بالذكر أنّ البافاري حاول التعاقد مع اللاعب في يناير ولكن الصفقة لم تتم.

وكان أتلتيكو مدريد سبق وأعلن موافقته على رحيل اللاعب شرط دفع قيمة فسخ العقد المقدرة بمبلغ 85 مليون يورو.

وفي حال إتمام الصفقة، يصبح الفرنسي أغلى صفقة في تاريخ بايرن ميونخ.