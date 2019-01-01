كوفاتش يختار مجموعة من اللاعبين لتسهيل التواصل مع الفريق

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يعيد مجلس اللاعبين للعمل من جديد لتسهيل التواصل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن إعادة مجلس اللاعبين الخاص بالفريق البافاري من جديد بعد فترة من الغياب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوفاتش ونقلتها عنه صحيفة "سبورت بيلد" وأكد خلالها أن الغرض من إعادة المجلس من جديد هي تسهيل التواصل.

وسيضم المجلس كلًا من مانويل نوير وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي الثلاثة قادة الحاليين للفريق لدورهم الحالي بالنادي البافاري كحاملي شارة قيادة.

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وسينضم لهم كل من الإسباني تياجو ألكنتارا ومعه النمساوي ديفيد ألابا بالإضافة للألماني جوشوا كيميتش بسبب صغر سنه وقربه من اللاعبين الشباب.

وقال كوفاتش: "تياجو مولود كقائد ويظهر ذلك بوضوح وبشكل متكرر داخل وخارج الملعب، وديفيد ألابا تواجد هنا لفترة طويلة ودوره في الفريق تطور، أما جوشوا كيميش فسيكون ممثلًا عن الشباب".

جدير بالذكر أن مجلس الفريق كان دوره قد انحصر واختفى تقريبًا منذ رحيل فيليب لام عام ٢٠١٧ عندما أعلن قائد ألمانيا السابق الاعتزال بشكل نهائي.