كوفاتش: كوتينيو سيكون مستواه أفضل في المستقبل

كوتينيو شارك لأول مرة مع بايرن ميونخ بالأمس بالدوري الألماني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، أن فيليب كوتينيو الوافد الجديد للفريق بإمكانه أن يكون أفضل من مستواه الحالي في المستقبل.

وشارك كوتينيو أساسياً بالأمس، في فوز بايرن ميونخ على حساب ماينز، بستة اهداف مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وقال كوفاتش في تصريحات عقبت مباراة فريقه أمام ماينز: "أنا مرتاح لأداء كوتينيو، أعلم أنه سيكون أفضل من ذلك في المستقبل".

وواصل: "اللاعب يفتقد إلى الارتباط القوي مع زملائه الجدد في الفريق، نظراً لعدم إجادته اللغة الألمانية حتى الآن، وغيابه عن الكثير من الحصص التدريبية".

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وبهذه النتيجة يحتل الفريق البافاري المركز الثاني من جدول الدوري برصيد سبع نقاط، وبفارق الأهداف عن فولفسبورج وباير ليفركوزن أصحاب المراكز الثالث والرابع.