بايرن ميونخ: كوتينيو أخبرنا برغبته بمغادرة برشلونة

حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ يكشف عن محادثته مع فيليبي كوتينيو قبل إتمام ضمه من برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ عن محادثة خاضتها إدارة بايرن ميونخ مع فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لهم.

جاء هذا بحسب ما أكد في تصريحات للموقع الإلكتروني للنادي، وأكد خلالها أن كوتينيو أوضح لهم رغبته بمغادرة برشلونة واللعب لبايرن ميونخ.

فيليب كوتينيو سيرتدي القميص رقم 10 مع فريقه الجديد بايرن ميونخ 👕 pic.twitter.com/uWoO5tXPkc — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019

وقال حميديتش: "لقد كان كوتينيو واضحًا للغاية معنا خلال المفاوضات مع برشلونة أنه أراد القدوم لبايرن ميونخ، هو لاعب من طراز فريد وبكل تأكيد سيساعدنا كثيرًا".

وأضاف: "بايرن ميونخ اكتسب جودة إضافية في تشكيلته، كوتينيو لاعب طموح وسيساعد الفريق على تحقيق أهدافه خلال الموسم الجديد.

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وأكمل اللاعب نفسه في تصريحات لموقع الفريق: "أنا سعيد بإتمام الصفقة، هذا تحدٍ جديد لي في دولة جديدة وبنادٍ من الأفضل في أوروبا، أتطلع بشكل كبير لذلك التحدي، ولدي قناعة أننا سنحقق الكثير معًا".

جدير بالذكر أن اللاعب انضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط وبوجود بند يسمح له بالانضمام بشكل نهائي بنهاية الاتفاق مقابل ١٢٠ مليون يورو.