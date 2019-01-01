فينجر عن أزمة جاكا: على الجميع احترام مباديء أرسنال

المدرب الفرنسي رفض التعليق على حالة الفريق الإنجليزي

علق أرسن فينجر مدرب أرسنال السابق، على أزمة لاعب وسط الفريق جرانيت جاكا، التي أدت لسحب شارة القيادة منه.

جاكا تورط في مشادة مع جماهير أرسنال، خلال مواجهة الفريق مع كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 2/2.

اللاعب تقدم باعتذار لجمهور المدفعجية في بيان رسمي، ولكن المدرب أوناي إيمري قرر حرمانه من منصب القائد، ومنحه لبيير أيمريك أوباميانج.

فينجر قال في تصريحات صحفية:"يجب عليك اتخاذ هذا النوع من القرارات بسرعة خلال أي موقف غير متوقع".

وأضاف:"أعتقد أن السبب الرئيسي وراء احترام العالم لأرسنال، هو الحفاظ على المباديء والقيم الموجودة فيه، يجب على الجميع احترام هذه الصفات داخل النادي".

وتابع:"كرة القدم الحديثة اختلفت عن الماضي، هناك قدر كبير من المسؤولية، هل تتعامل في كل موقف كقدوة للآخرين أم لا؟، يجب على المدرب ترسيخ هذه القيم في اللاعبين".

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واستكمل الفرنسي:"جاكا لاعب حماسي ويتصرف على طبيعته مثلما أعرف عه، وفي النهاية تقدم باعتذار لتخطي الأزمة".

وأما عن حالة الفريق:"أنا مجرد مشجع، أحزن عندما لا يفوزون وأشعر بسعادة كبيرة في حالة انتصارهم".

يذكر أن فينجر ارتبط مؤخراً بالعودة مرة أخرى لمجال التدريب، ليخلف نيكو كوفاتش في بايرن ميونخ.