فليك: نثق في قدرة كوتينيو على إظهار جودته

بايرن ميونخ في مواجهة هامة أمام بريمن في الدوري الألماني

رفض هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني، التأكيد على ظهور صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال مواجهة فيردبريمن غداً السبت ببطولة الدوري.

كوتينيو ظهر بمستوى جيد في مباراة بايرن مع توتنهام الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا، ونجح في تسجيل هدفه الأوروبي الأول مع البافاري في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فليك قال عن إمكانية مشاركته كأساسي ضد بريمن:"سنرى لو كان سيبدأ أم لا، قدم مباراة جيدة أمام توتنهام في توقيت مهم جداً، ليس من السهل المجيء لألمانيا والتأقلم بشكل سريع، نثق في قدرته على إظهار قدراته مرة أخرى".

وعن الإصابات:"توليسو وكومان سيغيبان للإصابة، مارتينيز موقوف، لذلك سنرى باتيستا ميير وسينج وزيركزي ولوكاس ماي بالتشكيل وألابا أيضاً سيلعب".

مواجهة بريمن:"علينا دخولها بكل تركيز، فلوريان كوفيلدت يلعب بأسلوب مختلف ويعجبني عمله معهم، يمكنهم مفاجأة أي فريق لذلك يجب الاستعداد بأقصى درجة ممكنة".

اختلاف دوره من مساعد لمدير فني:"عليك التعود على الوضع الجديد، لدي مجموعة مميزة من اللاعبين، يمكنني التركيز على الأشياء الهامة فقط والتواصل معهم بطريقة جيدة مع الاعتماد على باقي طاقم العمل".

العطلة الشتوية واقتراح البوكسينج داي مثل البريميرليج:"تجربة مثيرة وخاصة جداً، لكن بسبب الإصابات التي نعانى منها، نحن في غاية السعادة لوجود عطلة شتوية".

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حاجة فريقه للتطور:"لا يمكنك الوصول للمثالية أبداً في كرة القدم، يجب العمل معاً لتحقيق أهدافنا، نحن نستحوذ على الكرة بشكل كبير ولكن نفقدها في أماكن خطيرة".

يذكر أن بايرن يحتل المركز السابع بجدول الدوري الألماني بـ24 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بوروسيا مونشنلادباخ صاحب المركز الأول.