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كأس ألمانيا
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أليانز أرينا
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بايرن ميونخ ضد ماغديبورغ في كأس ألمانيا: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

القنوات الناقلة
بايرن ميونخ ضد ماجديبورج
بايرن ميونخ
ماجديبورج
كأس ألمانيا
هاري كين

تقديم شامل لمباراة بايرن ميونخ وماغديبورغ في كأس ألمانيا. هل يستطيع الفريق الطموح من الدرجة الثانية تحقيق مفاجأة أمام هاري كين ورفاقه؟

تقديم مباراة بايرن ميونخ وماغديبورغ في كأس ألمانيا

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كأس ألمانيا - الجولة 2
أليانز أرينا

كين، الفائز بالكرة الذهبية، يقود بايرن

يستضيف بايرن ميونخ نظيره ماغديبورغ على ملعب أليانز أرينا في كأس ألمانيا يوم الأربعاء 28 أكتوبر، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش. قد لا يبدأ هاري كين، المتوج حديثًا بالكرة الذهبية، المباراة، لكنه سيكون بالتأكيد محور حديث الجميع.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

بايرن يعود إلى صدارة الدوري الألماني

رغم غياب المدرب فينسنت كومباني بعد انهياره يوم الجمعة أثناء متابعة التدريبات، تغلب بايرن على فرايبورغ 3-1 في آخر مبارياته بالدوري الألماني، ليعود إلى صدارة الترتيب. وكانت نتيجة رائعة لبايرن، الذي تعادل في ثلاث من مبارياته الأربع السابقة في جميع المسابقات. واجه الفريق صعوبة في الحفاظ على نظافة شباكه، إذ استقبل تسعة أهداف في آخر خمس مباريات، لكنه سجل 16 هدفًا خلالها.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

لماذا لا يحاول ماغديبورغ؟

يحتل ماغديبورغ المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية الألماني برصيد 16 نقطة بعد تسع مباريات، بفارق نقطتين فقط عن نورنبرغ صاحب المركز الثاني. وسيدخل المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه الساحق على كارلسروه 6-1 في آخر مبارياته.

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • يغيب مانويل نوير وجوشوا كيميش وجمال موسيالا ولويس دياز وألكسندر بافلوفيتش عن بايرن.
  • بلغ ماغديبورغ دور الـ16 من كأس ألمانيا مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة.
  • شهدت مباريات بايرن الخمس الأخيرة في جميع المسابقات تسجيل 25 هدفًا إجمالًا.
FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

التشكيلتان المحتملتان

بايرن: أوربيغ؛ بوي، بوخمان، إيتو، لايمر؛ دايبر، ندياي؛ كارل، جنابري، سايباري؛ كين

ماغديبورغ: رايمان؛ نادجومبي، مولر، مكنولتي، نولنبرغر؛ هيريلينن، تشافيز، موسيل؛ إيوها، زوكوفسكي، أتيك

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة بايرن ميونخ ضد ماجديبورج

المدرب

  • فنسنت كومباني

تُدرج البيانات فينسنت كومباني مدربًا لبايرن ميونخ، لكن دانكس سيتولى قيادة الفريق فعليًا بعد انهيار كومباني ونقله إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي. ولم تُحدَّث رسميًا القائمة الكاملة لإصابات بايرن لهذه المباراة، وهي تشمل نوير وكيميش وموسيالا ودياز وبافلوفيتش وبارا ندياي، وستُضاف المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاقها.

أما ماغديبورغ، فيقوده بيتريك ساندر في هذه المواجهة. ولا تتوفر في هذه المرحلة معلومات محددة عن إصابات أو إيقافات، ومن المتوقع صدور تحديثات بشأن القائمة قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

أوجسبورج
ت2-2
VIK
ت3-3
لايبزيج
ف6-1
آرسنال
ت2-2
فرايبورج
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
16/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
FCM

FCM - المستوى

FCK
ف3-0
GFT
ت1-1
H96
ف3-0
DOD
خ2-0
KSC
ف6-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

حقق بايرن ميونخ انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز على فرايبورغ 3-1 في الدوري الألماني، بعد تعادله 2-2 مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا. وكان قد تغلب على لايبزيغ 6-1 في وقت سابق من أكتوبر. وسجل بايرن 16 هدفًا واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس، ما يعكس قوته الهجومية وبعض نقاط الضعف الدفاعية.

حقق ماغديبورغ ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. واكتسح كارلسروه 6-1 في آخر مبارياته بدوري الدرجة الثانية الألماني، وكان قد فاز قبل ذلك على هانوفر 96 بنتيجة 3-0 وكايزرسلاوترن 3-0. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام دينامو دريسدن 2-0. وسجل إجمالًا 13 هدفًا واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

بايرن ميونختعادلماجديبورج
1
0
1
وديات الأندية
ماجديبورج badge
ماجديبورج
FCM
2
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
3
انتهت
كأس ألمانيا
ماجديبورج badge
ماجديبورج
FCM
1
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
1
انتهت
3الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/2

التقى الفريقان مرتين وفقًا لسجل المواجهات المباشرة المتاح. وكانت أحدث مواجهة بينهما في كأس ألمانيا يوم 1 نوفمبر 2000، وانتهت بالتعادل 1-1 على أرض ماغديبورغ. وقبل ذلك، شهدت مباراة ودية في مايو 2009 فوز بايرن 3-2 خارج أرضه أمام ماغديبورغ. ويُظهر سجل بايرن الإجمالي في المباراتين المذكورتين فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا.

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