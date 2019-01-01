بايرن يقرر مصير بيرجوين وفيرنر على أساس ساني

بايرن يبحث عن التدعيم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت مصادر صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ أوقف تحركاته لضم أي من ستيفين برجوين، جناح إيندهوفن، أو تيمو فيرنر من لايبزج بانتظار موقف ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي.

وأكد بايرن اهتمامه بالألماني ساني، ولكن حتى الآن لم يتضح موقف اللاعب من الموافقة أو الرفض على عرض النادي البافاري.

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وذكرت "كيكر" أن فيرنر غاضب من موقف بايرن منه وتأجيل حسم الصفقة بسبب انتظار وضعيه ساني، وموافقته من عدمه.

وأوضح التقرير أن بايرن يريد انتظار انتهاء عقد فيرنر مع لايبزج الصيف المقبل وضمه مجاناً، ولن يتحرك لضمه هذا الصيف إلا في حال فشل صفقة ساني.

وتبعية لنفس الموضوع، أكد وكيل بيرجوين في حوار مع "إي إس بي إن" عدم ممانعته في انتظار بايرن ميونخ لما يمثله من قيمة كبيرة وقفزة لوكيله حال انتقاله إليه.

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ووضعت الصحف اسمي بيرجوين وفيرنر، بالإضافة ليانيك كاراسكو، الجناح البلجيكي، وشينجيز أوندر، كبدائل محتملة في حال عدم ضم ساني.