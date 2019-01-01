الإشادات تتوالى على منقذ بايرن ميونخ أمام فرايبورج

الشاب سجل هدفين ليمنح البافاري انتصاراً غالياً

توالت الإشادات على منقذ بايرن ميونخ جوشوا زيركزي أمام فرايبورج بعد تسجيله هدفين منحا الفريق انتصاراً في الوقت القاتل مساء الأربعاء بالبوندسليجا.

واشترك صاحب الثمانية عشر عاماً كبديل في الشوط الثاني وبايرن متعادل مع مضيفه بهدف لكل جانب، وسجل الهدف الثاني والثالث بالدقائق الأخيرة.

وقال هانز فليك، مدرب بايرن، للإعلام بعد المباراة: "يتدرب بشكل جيد معنا، عندما تتدرب مع لاعبين من الطراز العالمي تتطور، من الرائع رؤيته يلعب، ولكن أمامه طريقاً طويلاً بعد".

واتفق دافيد ألابا، مدافع الفريق، مع مدربه: "يملك إمكانيات هائلة، ويملك مهارات لا يتمتع بها أي شخص، ولكن الموهبة وحدها لا تكفي، عليه أن يقدم ما هو أكثر".

وأكمل: "هو في الطريق الصحيح، يعمل بقوة وتركيزه مرتفع، وهذا جزء هام من التطور، وأنا واثق من بلوغه لهدفه".

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وعلق حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، هو الآخر على تألق زيركزي: "هو من أحد أفضل مواهب الأكاديمية، رغم طوله الفارع ولكن يتمتع بالمهارات، ربما عليه الحركة أكثر وإظهارها".

وأضاف: "التدرب مع اللاعبين الكبار أفاده كثيراً، ومع الوقت قد يتطور للاعب من الطراز الرفيع".

زيركزي، هولندي الجنسية، لم يسبق له تمثيل الفريق الأول لبايرن إلا في لقاء وحيد بدوري الأبطال هذا الموسم، ومباراة فرايبورج هي الأولى له بالبوندسليجا.