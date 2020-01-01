روبن يعترف بالتفكير في العودة من الاعتزال

الأسطورة الهولندية تحدث كذلك عن خططه المستقبلية

اعترف النجم الهولندي آرين روبن، في التفكير جدياً بالعودة مرة أخرى للملاعب بعد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي الموسم الماضي.

روبن أنهى رحلته الطويلة مع أندية أيندهوفن، تشيلسي، ريال مدريد وبايرن ميونخ، بعد الفوز بالعديد من البطولات بجميع الأماكن التي ذهب لها.

وقال الأسطورة الهولندية عن شعوره بعد الاعتزال:"في البداية لم أفتقد كرة القدم، ولكن بعدها بدأت أستعيد الذكريات وكانت هناك نية للعودة مرة أخرى".

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وأضاف:"هذا الشعور ينتابني من فترة لأخرى، الوقت الحالي يبدو غريباً على الجميع بسبب فيروس كورونا، ولكن عندما تكون اللعبة ربما تعود هذه الرغبة من جديد".

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وتابع:"كنت مشغولاً طوال الأشهر الماضي، ولم أشاهد العديد من المباريات لبايرن ميونخ، حيث قررت صب كامل تركيزي على عائلتي وأطفالي فقط، والآن لا توجد لدي خطة مستقبلية حول خطوتي القادمة".

يذكر أن روبن الذي تأثرت مسيرته مع بايرن بكم كبير من الإصابات، قضى 1 سنوات مع النادي الألماني، وحقق 8 بطولات دوري ولقب دوري أبطال أوروبا.