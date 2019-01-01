حمیدیتش يرد على ليفاندوفيسكي ويطالبه بالاهتمام بشؤونه الخاصة

حسن صالح حمیدیتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ يرد على مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفيسكي بعد تصريحاته بشأن الصفقات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رد حسن صالح حمیدیتش المدير الرياضي في نادي بايرن ميونخ الألماني على اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي بخصوص تصريحاته الأخيرة بشان الانتقالات.

جاء هذا في تصريحات صحفية جديدة أدلى بها حمیدیتش بشكل علني وأكد خلالها أن كل فرد في الفريق لديه دورًا واضحًا عليه الالتزام به.

وكان ليفاندوفيسكي قد انتقد سياسية بايرن ميونخ في التعاقدات بعد خسارة مباراة السوبر الألماني أمام بروسيا دورتموند قبل شهر بهدفين نظيفين.

وقال ليفاندوفيسكي: "لا يجب على ليفاندوفيسكي أن يقلق بشأن عملي أو عمل أولي أونيس، خاصة لو كان سيبدي ذلك القلق بشكل علني".

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وأضاف: "كمدير رياضي في نادي بايرن ميونخ فأنا مستعد بشكل كامل لأقوم بكافة مهام المدير الرياضي للنادي".

وأكمل عن عقده: "أريد أن أستمر هنا، لدي مسؤولية كبيرة، لقد رأيت العديد من الأمور وتعلمت أمورًا آخرى، وطورت نفسي بشكل واضح".

جدير بالذكر أن عقد حسن صالح حمیدیتش مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التفاوض على تمديده حتى الآن مع الإدارة.