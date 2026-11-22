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طغى غياب هاري كين الطويل والجدل المثار حول جمال موسيالا على كل ما عداهما في بايرن ميونخ.

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بعث هاري كين بتحياته من إحدى العيادات وكاحله في جبيرة، بدلًا من حضوره إلى رابطة المشجعين في تراونشتاين. كما حُرم المشجعون من رؤية جمال موسيالا. وقام معظم لاعبي بايرن ميونخ، الذي يعاني من الإصابات، بزياراتهم التقليدية لروابط المشجعين يوم الأحد، في حين احتفل مسؤولو النادي بأرقام قياسية جديدة. وبقي كين وموسيالا في ميونخ، لكنهما استحوذا على الأحاديث.

كان موسيالا بالفعل حديث النادي قبل الجمعية العمومية السنوية يوم السبت. فالإيرادات القياسية البالغة 988.2 مليون يورو، وعودة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، وعودة المدرب فينسنت كومباني في التعادل المخيب 1-1 (1-1) أمام كولن مساء الجمعة، بل وحتى صدمة إصابة كين، كلها تراجعت إلى الخلف. وبدلًا من ذلك، حاول الرئيس هربرت هاينر والرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن وبقية قيادة النادي تخفيف حدة الهجوم غير المسبوق الذي شنه رئيس مجلس إدارة النادي السابق كارل هاينز رومينيجه على موسيالا.

وقال هاينر: «نحن جميعًا قلقون دائمًا على اللاعب. وقد عبّر عن ذلك أيضًا أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه ويان كريستيان دريسن»

وكان رومينيجه قد شكك يوم الجمعة في قدرة صانع الألعاب، الذي عانى طويلًا من الإصابة والمرض، على تقديم الأداء المطلوب، بعبارات أشد قسوة بكثير مما استخدمه هونيس ودريسن قبله.

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وأكد دريسن أن الأمر لم يكن يومًا يتعلق بـ«وضع جمال تحت الضغط»، مضيفًا: «نريد جميعًا أن يعود جمال كما كان. إنه يحتاج إلى وقت للعودة، ويجب منحه هذا الوقت». كما أنه لا داعي لمواصلة «الحديث عن العقد». غير أن رومينيجه فعل ذلك تحديدًا.

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ومدد موسيالا عقده حتى عام 2030 في فبراير 2025، ليصبح من أعلى اللاعبين أجرًا في النادي. وتبيّن لاحقًا أن الدولي الألماني يعاني من اضطراب وظيفي عصبي مصحوب بنوبات غياب. ويوم السبت، رفض هاينر بشدة فكرة أن يكون المقربون من موسيالا على علم بالمرض قبل تمديد العقد.

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تقرير عن اتفاق صيفي بين موسيالا وبايرن

ما الذي دفع قيادة النادي إلى هذا الهجوم الذي يبدو مخططًا له، والذي أدانته رابطة اللاعبين المحترفين فيفبرو؟ وفقًا لصحيفة زود دويتشه تسايتونج، توصل مستشارو موسيالا والنادي إلى اتفاق شفهي في الصيف، اتفقوا بموجبه على تعديل عقده إذا لم يتمكن من العودة إلى مستواه السابق.

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ووصف رومينيجه هذا الاحتمال بأنه «ممكن تمامًا وغير مستبعد»، مشيرًا إلى أن المبالغ الواردة في العقد «بالطبع، مع كامل الاحترام، لن تكون قابلة للاستمرار» حينها. وأضاف رومينيجه أنه «لا يستطيع تخيل» موسيالا «يغادر النادي أو أن يشتريه أي نادٍ آخر في ظل هذه الظروف».

فما الهدف من هذا الهجوم الغاضب؟ يبدو أنه إقناع المقربين من موسيالا بتقديم تنازلات. وقد شارك صانع الألعاب بديلًا أمام كولن وسط هتافات الجماهير بعد غياب دام شهرين بسبب الإصابة. ومع معاناة خط هجوم بايرن من الإصابات، يمثل موسيالا أيضًا بارقة أمل، لا سيما بعد إصابة كين.

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إصابة هاري كين تضرب بايرن ميونخ بقوة

خضع النجم لعملية جراحية بسبب تمزق في الأربطة الرابطة لمفصل الكاحل ليلة الجمعة، وسيغيب لعدة أشهر. وكتب إلى جانب صورة من المستشفى يظهر فيها الهداف الغائب وساقه اليسرى ملفوفة ورافعًا إبهاميه: «تقلبات الحياة بين القمة والقاع!». ووعد كين بأن يكون «في كامل لياقته وجاهزًا مجددًا للمرحلة الحاسمة من الموسم».

إصابة كين تضرب بايرن بقوة. وقال المدير الرياضي ماكس إيبرل إن الوضع «صعب للغاية. إنه يؤلمنا بشدة حقًا». ويواجه بايرن فريق ليل في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وتنتظره سبع مباريات أخرى قبل عيد الميلاد.

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كما يواجه مانويل نوير وسيرج جنابري وإسماعيل صيباري غيابًا طويلًا. وسيفتقد بايرن جهود ألفونسو ديفيز، في حين يعود لويس دياز تدريجيًا. وخرج مايكل أوليسيه بين الشوطين أمام كولن وغادر الملعب على عكازين، لكنه أفلت بكدمة في مقدمة القدم، ومن المرجح أن يغيب عن مباراة ليل فقط.

وأمل المدرب فينسنت كومباني في رد فعل يتسم بالتحدي، إذ قال البلجيكي: «لدينا لاعبون آخرون يجب أن يحملوا الفريق الآن»، موسيالا مثلًا.