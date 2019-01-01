بايرن ميونخ تحت النار .. جنون ورسائل محبطة بعد هزيمة جلادباخ

مدافع الفريق يصدم عشاق بايرن ميونخ بالحقيقة القاسية

بعض مدافع بايرن ميونخ جوشوا كيميتش رسائل محبطة لمشجعي النادي، مفادها أن مهمة قلب الطاولة على متصدر البوندسليجا هذا الموسم، لن تكون سهلة على الإطلاق، كما حدث الموسم الماضي.

وجاءت تصريحات الدولي الألماني بعد الهزيمة القاسية التي مني بها الفريق على يد متصدر المسابقة بوروسيا مونشنجلادباخ أمس السبت بنتيجة 2-1 بعدما كان متقدمًا بهدف الكرواتي إيفان بيريسيتش مع بداية الشوط الثاني.

ونجح أصحاب ملعب "بوروسيا بارك"، في قلب تأخرهم إلى فوز لا يقدر بثمن، تحقق بفضل هدف الجزائري رامي بنسبعيني، الذي سجله في آخر لحظات الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وفي تعليقه الأول على الهزيمة، قال كيميتش "أي شخص يعتقد أن الأمور ستسير مثل الموسم الماضي، فاعتقاده في غير محله تمامًا".

وتابع أثناء سيره في الممر المؤدي للحافلة بعد الهزيمة "أكد أجن".

واتسع الفارق مع جلادباخ إلى سبع نقاط، وهو ما أعاد إلى الأذهان سيناريو الموسم الماضي، عندما تأخر العملاق البافاري عن غريمه بوروسيا دورتموند بتسع نقاط، ومن ثم لحق به وتوج باللقب في النهاية.

لكن بالنسبة لكيميتش، فهذا السيناريو من الصعب تكراره، قائلاً "لا يمكن مقارنة ما حدث الموسم الماضي مع الموسم الحالي".

وتابع "نحن نلعب الآن بشكل أفضل، لكننا ما زلنا بحاجة لمزيد من الوقت، وحتى إذا كان الفرق سبع نقاط، فسوف تكون الأمور أصعب بكثير من الموسم الماضي".

وكان يُمني النفس أن تكون هزيمة ليفركوزن جرس إنذار، على أمل أن يستعيد الفريق توازنه في صدام المتصدر، لكنه استفاق على كابوس بنسبعيني.

أما مدرب الفريق هانز فليك، فقال "بعد تقدمنا، أظهر جلادباخ سبب وجوده في صدارة الدوري"، وذلك دون أن يفسر أسباب عدم تقدم فريقه وحفاظه على النتيجة بمواصلة الضغط لإضافة الهدف الثاني، بعد الأداء الجيد في أول 50 دقيقة.

فيما قال المدير الرياضي حسن صالح حميديتش "كنا بعيدين بعد منتصف الملعب، نواصل اللعب وعندما نقترب من الهدف نتوقف تمامًا"، وأيضًا دون أن يحلل أسباب ذلك، مكتفيًا بقوله "علينا أن نتحدث مع أنفسنا بصدق، وينبغي علينا التحدث بلغة واضحة، لكن قبل أي شيء يجب أن نبقى هادئين".

في الوقت ذاته، رفض المدير تبرير استبدال فليك بالمدرب السابق نيكو كوفاتش، بقوله "لم يتغير أي شيء".

كما استبعد كيميتش سيناريو انقضاض البايرن على الصدارة قبل الراحة الشتوية، قائلاً "كان هدفي, لكن أشبه بالمستحيل، والهدف الآن ألا نهدر أي نقطة".