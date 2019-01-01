بايرن ميونخ يتجه نحو بيريشيتش

بايرن يبحث عن جناح أعسر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية إيطالية وألمانية أن بايرن ميونخ وضع إيفان بيريشيتش، جناح إنتر، كبديل لصفقة ليروي ساني من مانشستر سيتي.

وتعرض ساني إلى قطع في الرباط الصليبي للركبة في لقاء الدرع الخيري الذي فاز به سيتي على حساب ليفربول الأحد الماضي.

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وذكرت "سكاي" أن محادثات دارت بين بايرن وإنتر بخصوص انضمام بيريشيتش على سبيل الإعارة مقابل 3-5 ملايين يورو، مع أحقية الشراء.

وتحدثت "بيلد" أن الفكرة من المدرب نيكو كوفاتش الذي سبق وعمل مع بيريشيتش في المنتخب، ولكن تلقى معارضة الإدارة بسبب تقدمه في العمر واختلاف خصائصه عن ساني.

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وتضم قائمة المرشحين حكيم زياش، نجم أياكس، ستيفن بيرجوين، جناح إيندهوفن، وتيمو فيرنر، مهاجم لايبزج.

وخرج بيريشيتش من حسابات إنتر في ظل عدم تأقلمه على مركز الظهير الجناح الأيسر كما طلب منه أنطونيو كونتي، المدير الفني، وعدم وجود مكان له في الهجوم.