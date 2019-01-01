بايرن ميونخ يصدر بياناً حول إصابة كومان

اللاعب خرج مصاباً في لقاء فرنسا الأخير

أصدر بايرن ميونخ بياناً حول إصابة جناحه كينجسلي كومان أثناء مشاركته مع فرنسا في تصفيات أمم أوروبا 2020 في لقاء مولدوفا الأخير.

وخرج كومان في الدقيقة 88 من عمر اللقاء الذي شهد انتصار الديوك الفرنسية على ضيفتها بهدفين مقابل واحد، وتأمين العبور رسمياً للنهائيات.

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وذكر بيان بايرن أن كومان عاد إلى ميونخ وخضع للفحوصات الطبية بعد تعرضه لإصابة عضلية في المباراة.

وأوضح الفريق البافاري أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية وعصبية، وتقلص في العضلات، الأمر الذي سيؤثر على مشاركته بالتدريبات الأيام المقبلة.

وعانى كومان من الإصابات طوال الموسمين الماضيين، الأمر الذي أبعده عن تشكيل المنتخب وبايرن في عديد المناسبات.

ويلعب بايرن ميونخ في المباراة المقبلة أمام فورتونا دوسلدورف مطلع الأسبوع المقبل لحساب البوندسليجا، قبل التحول لمقابلة سرفينا سفدزا الصربي بدوري الأبطال.