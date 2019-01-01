بايرن ميونخ يواصل مسلسل الهزائم ويخسر من مونشنجلادباخ في اللحظات الأخيرة

نتيجة غير متوقعة قياسًا بسير المباراة..

تمكن بوروسيا مونشنجلادباخ من تحقيق فوز تاريخي على بايرن ميونخ، عندما حوّل تأخره إلى انتصار غالٍ في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بوروسيا بارك ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الألماني.

هذه هي الهزيمة الثانية على التوالي لبايرن ميونخ، حيث هُزم بطل البوندسليجا في الجولة الماضية من باير ليفركوزن على الأليانز آرينا وبسيناريو شبيه جدًا بمباراة اليوم، فأضاع الفريق وابلًا من الفرص وعاقبه ليون بيلي من هجمتين بهدفين.

الشوط الأول كان مثاليًا لبايرن، والذي أضاع طنًا من الفرص المحققة، أبرزها كانت الكرة التي مرت من على خط المرمى ولحق بها الحارس يان سومر في اللحظة الأخيرة.

ضغط بايرن أخيرًا أسفر عن هدف أكثر من رائع عبر إيفان بيريسيتش في الدقيقة 49 من عمر المباراة، لكن التقدم البافاري لم يستمر طويلًا، حيث أحرز رامي بن سبعيني التعديل في الدقيقة 60 بصورة جميلة جدًا.

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بايرن واصل الضغط والمحاولات ولكنه اصطدم باستبسال دفاعي يُدرس من جلادباخ، وتألق للحارس سومر، وبعد الفرص الكثيرة التي أضاعها بايرن كان من المنطقي أن تُعاقب كتيبة هانزي فليك بقوة شديدة.

في الدقيقة 90 تحصل جلادباخ على ركلة جزاء من خطأ فادح على خافي مارتينيز، ليُحرز بن سبعيني الهدف الثاني له ولفريقه، ويمنحه ثلاث نقاط غالية جدًا على العملاق البافاري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد جلادباخ إلى النقطة 31 ويواصل صدارته لجدول البوندسليجا، فيما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند النقطة رقم 28 ليتراجع إلى المركز الخامس مؤقتًا.